美国石油代表团本周访问伊朗--伊朗官员

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉5月4日 - 伊朗石油部高官周一对迈赫尔通讯社称，一个美国代表团将到访伊朗，评估能源投资机会。当前，伊朗正在同世界大国就达成最终核协议进行谈判。
美国对伊制裁严禁美国公民与伊朗的石油企业以及与伊朗石油行业相关的政府和个人进行直接或间接的交易，包括任何融资活动。
美国企业也被禁止对伊朗的油气行业投资，或者与其进行交易。
“可以预见，通过美国代表团本周来访，美国对伊朗的制裁一旦解禁，美国主要的国际油气企业未来将进入伊朗，”伊朗石油部副部长Abbas Sheri-Moghadda说道。
Sheri-Moghaddam没有透露任何详情，但是表示一些“欧美企业”已经表示准备投资于伊朗新的石化项目。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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