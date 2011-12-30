美伊就霍尔木兹海峡互放狠话

路透德黑兰12月29日电（记者 Parisa Hafezi）---伊朗国家电视台报导称，伊朗革命卫队高级官员萨拉米（Hossein Salami）周四表示，美国没有资格告诉伊朗"应该在霍尔木兹海峡做什麽"。美国此前表示，会保护海湾的石油运输。

欧美因伊朗核计划加大对该国的制裁，导致伊朗威胁要封锁霍尔木兹海峡原油运输要道。

伊朗英语电视台Press TV援引萨拉米的话称："（我们对）任何威胁都将回以威胁……若伊朗的重要利益遭到任何损害，我们不会放弃战略行动。"

此外，伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）也引述萨拉米的话称，"美国没有资格（说）是否允许伊朗封锁霍尔木兹海峡。"

美国第五舰队周三称，不会容忍任何阻碍霍尔木兹海峡运输的行为。

面对其与西方国家的核纠纷，伊朗早前表示若其原油出口遭到制裁，则会阻断该海峡的石油运输。

分析人士称，伊朗可能会在霍尔木兹海峡制造破坏。该海峡将海湾主要产油大国同阿曼湾和阿拉伯海连接起来。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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