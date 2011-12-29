伊朗封锁霍尔木兹海峡并非易事--分析人士

路透华盛顿12月28日电（记者 Tabassum Zakaria）---伊朗海军司令日前表示，封锁霍尔木兹海峡的输油路线"比喝杯水还容易"，但美国分析人士认为，情况并非如此。

分析人士表示，伊朗海军的规模不足以持续封锁霍尔木兹海峡，仅能布置水雷和导弹，制造一些破坏。

乔治华盛顿大学教授塔尔梅奇（Caitlin Talmadge）称，对伊朗而言，"这（封锁霍尔木兹海峡）并非易事。若伊朗真想制造麻烦，倒是可以做到。"塔尔梅奇曾写过霍尔木兹海峡相关文章。

不过，驻扎巴林的美国第五舰队就在附近，注视着伊朗在该海峡的一举一动。伊朗布置水雷或导弹无法避免被察觉，可能引起美国采取措施回应。

伊朗海军司令发表前述言论後，美国第五舰队周三表示，"任何阻碍行为都不会得到容忍"。

伊朗要关闭霍尔木兹海峡、阻断石油运输的表态并非首次，但该海峡交通还未被切断过。

分析人士称，伊朗没有整编船舰封锁该海峡的能力，因其船只主要是较小的船，无法协同编队在开阔水面停留数日。

他们认为，伊朗可用导弹或鱼雷攻击油轮和西方战舰，用小船制造自杀性袭击，或者试图攻击海湾地区的出口设施，但击沉船体庞大的超级油轮并不容易。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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