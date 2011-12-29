伊朗封锁霍尔木兹海峡并非易事--分析人士

焦点：消息人士称东芝不再领衔英国及印度核电项目
路透伦敦/东京2月3日 - 直接了解事况的消息人士表示，关于英国和印度兴建核电厂的计划，东芝打算不再扮演领军角色，显示该公司在面临数十亿美元资产减记之际先行撤退。
路透华盛顿12月28日电（记者 Tabassum Zakaria）---伊朗海军司令日前表示，封锁霍尔木兹海峡的输油路线"比喝杯水还容易"，但美国分析人士认为，情况并非如此。
分析人士表示，伊朗海军的规模不足以持续封锁霍尔木兹海峡，仅能布置水雷和导弹，制造一些破坏。
乔治华盛顿大学教授塔尔梅奇（Caitlin Talmadge）称，对伊朗而言，"这（封锁霍尔木兹海峡）并非易事。若伊朗真想制造麻烦，倒是可以做到。"塔尔梅奇曾写过霍尔木兹海峡相关文章。
不过，驻扎巴林的美国第五舰队就在附近，注视着伊朗在该海峡的一举一动。伊朗布置水雷或导弹无法避免被察觉，可能引起美国采取措施回应。
伊朗海军司令发表前述言论後，美国第五舰队周三表示，"任何阻碍行为都不会得到容忍"。
伊朗要关闭霍尔木兹海峡、阻断石油运输的表态并非首次，但该海峡交通还未被切断过。
分析人士称，伊朗没有整编船舰封锁该海峡的能力，因其船只主要是较小的船，无法协同编队在开阔水面停留数日。
他们认为，伊朗可用导弹或鱼雷攻击油轮和西方战舰，用小船制造自杀性袭击，或者试图攻击海湾地区的出口设施，但击沉船体庞大的超级油轮并不容易。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦/东京2月3日 - 直接了解事况的消息人士表示，关于英国和印度兴建核电厂的计划，东芝打算不再扮演领军角色，显示该公司在面临数十亿美元资产减记之际先行撤退。
路透北京2月3日 - 美国总统特朗普周末签署“禁穆令”,点燃避险交易，随后与其高级经济顾问对美国主要贸易伙伴国汇率开炮，发出打算抛弃“强势美元”政策的强烈信号。美联储政策会议对经济的评估相对乐观，暗示其仍处在收紧政策的道路上，但并未给出下次行动的清晰线索。
路透上海2月3日 - 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日同时上调公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以来首次调高，彰显央行紧货币、降杠杆决心，债市期现货均应声重挫。