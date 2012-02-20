美军高层称对伊朗动武尚为时过早

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透华盛顿2月19日电---美国参谋长联席会议主席邓普西（Martin Dempsey）周日称，军事打击伊朗尚为时过早，因还不清楚伊朗是否真的会利用其核能力制造原子弹。
以色列已有是否应该攻打伊朗以阻止该国研发核武器的公开讨论。
近期，相继发生以色列外交官海外遇袭、伊朗核科学家国内遇害等事件，伊朗和以色列这对宿敌相互指责，令紧张局势升温。
邓普西参加CNN节目《Fareed Zakaria GPS》时称，他认为伊朗政府是“理性的行为者”。因此，对於美国和其盟友而言，最好是继续通过国际制裁和外交手段来阻止伊朗核项目武器化。
“我认为尚不清楚（伊朗是否将组装核弹），根据这种情况，我觉得就断定动用武力的时间迫近我们仍为时尚早，”他说。
他还说，他相信以色列知道这是美国的基本态度，但他不愿暗示美国曾劝说以色列最好不要攻打伊朗。
美国也没有排除使用武力以阻止伊朗获得核武器的可能性。邓普西称，如果“国家决定对伊朗有所行动”，美国军方不得不保留可用的选项。
“基本上，我的意思是我们不得不有所准备，包括眼下做防御性准备，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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