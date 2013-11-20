哈梅内伊称希望与美国保持友好关系

路透迪拜11月20日 -伊朗最高领袖哈梅内伊周三称，伊朗希望与包括美国在内的所有国家保持友好关系。就在同一天，伊朗开始与六大国就其核问题举行新一轮谈判。

“我们希望与所有国家保持友好关系，即便对美国也如此，”哈梅内伊对民兵组织巴斯基（Basij）讲话时称。“我们对美国没有敌意，他们与世界上其他国家一样。”

巴斯基则高呼“美国必亡”的口号进行回应。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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