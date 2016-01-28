伊朗称美国船只靠近伊军演习水域 被警告后离开

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜1月27日 - 伊朗通讯社报道称，伊朗海军周三发出警告，要求一艘美国战舰离开伊朗正在进行演习的霍尔木兹海峡附近的水域。

伊朗舰队指挥官Habibollah Sayyari对Tasnim通讯社称，这艘美国船只试图在阿曼湾（Sea of Oman）收集信息，在伊朗方面警告后很快就离开了。

美国当局没有立即对此作出反应。

数日前，美国船只因所谓导航错误进入伊朗水域，船上的10名船员被伊朗方面短暂扣押。

“可以预料到，美国战舰会靠近该区域收集（我们）军事行动的信息。因此，我们上午两次警告他们……让他们远离演习区域，为了他们的安全避开我们的导弹射程。”Tasnim援引Sayyari的话称。

Sayyari称，伊朗的做法符合国际公约规定，即一国在进行演习前让他国所有军事和商业船只离开演习区域。

“这次演习的目的是展示伊朗军方确保海上安全、保护霍尔木兹海峡、阿曼湾及印度洋北部的伊朗海上边界的实力。”伊朗官方通讯社IRNA援引Sayyari的报道称。

Tasnim周三还报道称，伊朗周二对其他西方船只发出警告，那些船只均已离开该区域。(完)