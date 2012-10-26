哈梅内伊：美国和以色列试图分化穆斯林

路透迪拜10月25日电---伊朗最高领袖哈梅内伊周四指责美国和以色列，称他们试图煽动穆斯林的内部分歧，从而削弱中东范围内的“伊斯兰崛起”。

“道德败坏的美国、北约和犹太复国主义代理人试图利用我们的粗心，破坏洪水般的穆斯林年轻人的运动，让他们在伊斯兰的名义下交锋，”哈梅内伊说道。

“他们试图将反对殖民主义和犹太复国主义的圣战转变成盲目的街头恐怖主义……从而让穆斯林互相残杀。”

“激进、崇尚干涉主义和的自大国家使出浑身解数颠覆这些重大的伊斯兰运动，”伊朗官方电视台引述哈梅内伊的话报导称，他还敦促穆斯林显示出团结。

他重申伊朗反对外部力量干预叙利亚事务，称只有叙利亚人能够决定他们自己的命运，并表示其他某些国家也可能被叙利亚动乱吞没。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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