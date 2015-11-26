哈梅内伊称美国用性和金钱对伊朗进行渗透

路透迪拜11月26日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊周三称，美国正在用性、金钱和西方生活方式对伊朗决策精英阶层进行渗透。

“渗透主要使用两种手段：金钱和性诱惑。他们用这样的手段来改变信仰、观点和生活方式，以达到受影响的人像美国人那样进行思维的目的。”哈梅内伊称。伊朗国家电视台播放了哈梅内伊的讲话。

“这种渗透的主要目标是精英阶层、有影响力的人以及决策者。这也是为何渗透如此危险的原因。”哈梅内伊在对伊朗伊斯兰武装力量动员队（Basij）的官员们讲话时称。（完）