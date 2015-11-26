哈梅内伊称美国用性和金钱对伊朗进行渗透

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透迪拜11月26日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊周三称，美国正在用性、金钱和西方生活方式对伊朗决策精英阶层进行渗透。
“渗透主要使用两种手段：金钱和性诱惑。他们用这样的手段来改变信仰、观点和生活方式，以达到受影响的人像美国人那样进行思维的目的。”哈梅内伊称。伊朗国家电视台播放了哈梅内伊的讲话。
“这种渗透的主要目标是精英阶层、有影响力的人以及决策者。这也是为何渗透如此危险的原因。”哈梅内伊在对伊朗伊斯兰武装力量动员队（Basij）的官员们讲话时称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。