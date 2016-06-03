哈梅内伊称伊朗无意与英美就地区事务进行合作--国家电视台

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透安卡拉6月3日 - 伊朗国家电视台报导称，该国最高领袖哈梅内伊周五称，伊朗无意与其主要敌人美国以及“邪恶的”英国在地区事务上合作。
“（1979年伊斯兰）革命以来美国一直对伊朗抱有敌意……信任邪恶的英国和大撒旦（美国）是大错。”哈梅内伊在国家电视台直播的讲话中表示。
“我们不会与美国就地区危机合作，”他说道。“他们在该地区的目标与伊朗的目标背道而驰。”
哈梅内伊亦称，美国没有遵守伊朗与六大国去年达成的核协议。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。