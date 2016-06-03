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时事要闻 | 2016年 6月 3日 星期五 15:39 BJT

哈梅内伊称伊朗无意与英美就地区事务进行合作--国家电视台

路透安卡拉6月3日 - 伊朗国家电视台报导称，该国最高领袖哈梅内伊周五称，伊朗无意与其主要敌人美国以及“邪恶的”英国在地区事务上合作。

“（1979年伊斯兰）革命以来美国一直对伊朗抱有敌意……信任邪恶的英国和大撒旦（美国）是大错。”哈梅内伊在国家电视台直播的讲话中表示。

“我们不会与美国就地区危机合作，”他说道。“他们在该地区的目标与伊朗的目标背道而驰。”

哈梅内伊亦称，美国没有遵守伊朗与六大国去年达成的核协议。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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