哈梅内伊称美国用性和金钱对伊朗进行渗透

欧洲个股：宝马高管称，计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报导
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜11月26日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊周三称，美国正在用性、金钱和西方生活方式对伊朗决策精英阶层进行渗透。
“渗透主要使用两种手段：金钱和性诱惑。他们用这样的手段来改变信仰、观点和生活方式，以达到受影响的人像美国人那样进行思维的目的。”哈梅内伊称。伊朗国家电视台播放了哈梅内伊的讲话。
“这种渗透的主要目标是精英阶层、有影响力的人以及决策者。这也是为何渗透如此危险的原因。”哈梅内伊在对伊朗伊斯兰武装力量动员队（Basij）的官员们讲话时称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r