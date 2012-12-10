美国国会报告淡化伊朗远程导弹威胁

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透华盛顿12月7日电---一份提交美国国会的内部报告指出，伊朗最早2015年就拥有洲际导弹的可能性降低。
美国情报机构长期认为，伊朗如果得到“充分的外国援助”，可能到2015年就有能力试射洲际弹道导弹，而上述研究报告对这种看法提出质疑。
仅服务于国会议员的国会研究服务处（CRS）报告称：“伊朗到2015年能否拥有洲际导弹，这变得越来越不确定了。”
长达66页的报告中指出，伊朗看来未取得来自中国或俄罗斯的有力援助，而後者或许是其拥有洲际导弹的必要条件。
而受国际社会制裁影响，伊朗取得某些关键元件和材料的难度也越大越大。
此外，并无迹象表明伊朗有这类试飞项目，而这通常是制造洲际导弹的必要准备。
洲际导弹射程通常在5,500公里以上。若伊朗拥有这样的导弹，则会危及整个欧洲和中东目标。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。