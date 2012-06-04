哈梅内伊：西方夸大伊朗核问题意在掩盖自身问题

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透迪拜6月3日电（记者 Marcus George）---伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）周日指责西方国家在伊朗核计划问题上撒谎，意在掩盖他们自己的问题。他在措辞激烈的演讲中没有暗示在与六国进行谈判时准备作出妥协。
在前任最高领袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini）逝世23周年纪念日上，哈梅内伊警告以色列，进攻伊朗将遭到“强有力的回击”。
哈梅内伊在伊朗的核政策上拥有完全的领导权，他曾公开禁止开发核武器，但是西方国家怀疑伊朗在独立研发核武器的各个部件。
“美国和西方国家的做法是白痴行为。他们通过夸大核问题掩盖自身的问题，”哈梅内伊说道，他所指的是美国和欧洲的经济低迷。
哈梅内伊指出，以色列谈论军事行动显示该国在埃及总统穆巴拉克下台後觉得不安。“如果以色列采取错误行动，他们将遭到迎头痛击。”
伊朗一名高级军官周六称，伊朗导弹射程可覆盖以色列各个角落，并威胁称，若伊朗遭受攻击，美国在该地区基地将成为目标。
美国国务卿希拉里淡化了哈梅内伊的言论，称这与定於6月18-19日在莫斯科举行的下一轮对话没有任何关系。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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