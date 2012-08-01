美国宣布新举措制裁助伊朗出售石油的外国银行

路透华盛顿7月31日电(记者 Laura MacInnis/Roberta Rampton)---美国总统奥巴马周二宣布了针对帮助伊朗出售石油的外国银行的最新制裁，称制裁措施将加大对伊朗的压力。

国会随後将对新制裁措施进行投票。新措施旨在进一步打压伊朗与石油相关的收入。

此前，美国共和党总统候选人罗姆尼曾抨击奥巴马政府未能采取强有力行动制止伊朗可能在进行的核武器追求。

奥巴马在声明中表示，美国依然致力於寻找伊朗问题僵局的外交解决方案，但也决意加大对伊朗的压力。

“如果伊朗政府继续持藐视态度，毫无疑问，美国和我们的合作夥伴将继续增加制裁力度。”

最新制裁的目标是那些办理伊朗石油交易的外国银行，以及为伊朗国家石油公司(NIOC)或Naftiran Intertrade Company(NICO)办理巨额交易的外国银行。这两家公司是伊朗从事石油贸易的关键企业。

去年12月，美国颁布法令对伊朗实施石油贸易制裁，促使日本、韩国、印度和中国的买家大幅削减对伊朗石油的购买，以避免受罚。

此次依然会有若干国家获得豁免权。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。