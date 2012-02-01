美非营利组织呼吁美国加强对伊朗军事威慑

美国务卿蒂勒森肯定中美建设性关系的重要性
路透华盛顿2月21日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森周二同中国国务委员杨洁篪通电话，肯定了中美建设性关系的重要性，而且两人一致认为有必要解决朝鲜构成的威胁。
路透华盛顿2月1日电（记者 Arshad Mohammed）---美国两党政策中心（Bipartisan Policy Center）报告称，美国应部署舰只、加强秘密活动和口头攻势，以使美国动用军事力量阻止伊朗核计划的威胁更可信。
该中心成员包括美国前政客、将军和官员等。他们在报告中称，要阻止伊朗发展核武器，最好的办法就是表明美国动武的意愿，不过报告中未直接说主张军事打击。
该报告将於周三正式发布，当前外界正揣测以色列军事打击伊朗的可能性。
但目前鲜有迹象表明美国总统奥巴马有意对伊朗发动军事打击，虽然奥巴马政府已多次表示不排除任何的可能性。
该报告的中心论点是，要说服伊朗通过谈判解决核问题，除了经济制裁外，还要辅以军事威慑。
报告称：“美国必须说清楚：伊朗别无选择，要麽协商放弃核计划，否则其核计划将遭美国或以色列军事摧毁。”
报告亦指出，若发动打击会存在许多风险，包括油价上涨、伊朗针对美国军事设施进行报复、支持针对美国目标的恐怖活动、并可能对伊拉克发动攻击等。
该中心是由知名共和党和民主党成员创立的非营利组织，寻求推动赢得两党共同支持的决策。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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