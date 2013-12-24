伊朗总统鲁哈尼希望重建伊美关系

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林12月23日 - 伊朗总统鲁哈尼周一在《南德意志报》发表文章谈及他上任以来一直避讳的问题，表示伊朗希望与美国和其他西方国家改善双边关系。
鲁哈尼今年6月在伊朗大选中以压倒性优势胜出，承诺上任后实施与西方接触的政策，已与美国进行了正常的外交接触，但这些接触仅局限于伊朗核问题谈判方面。
“我们希望在相互尊重的基础上，重建并改善与欧洲和北美国家的关系，”他在文章中写道。
“我们正在努力避免让伊朗与美国之间的关系有新的负担，也在设法消除我们之间历史造成的紧张关系，”鲁哈尼说。
伊朗与美国在伊朗1979年伊斯兰革命后断交。
鲁哈尼指出，伊朗无法忘记过去60年来曾影响与美国关系的所有事情，但“眼下我们必须立足当前，着眼未来”。
鲁哈尼的外交务实主义已取得重大进展。今年9月在纽约参加联合国大会期间，他与美国总统奥巴马通了历史性的电话，为30多年来两国元首首次通电话。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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