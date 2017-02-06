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时事要闻 | 2017年 2月 6日 星期一 08:22 BJT

特朗普政府加强对伊朗制裁 德黑兰反击

路透华盛顿2月3日 - 特朗普政府周五对伊朗实施新制裁，并称这只是“初步举措”，对伊朗的敌对行为将不再“视而不见”。

曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。

“特朗普政府将不再容忍伊朗威胁我们利益的挑衅行为，”美国国家安全顾问弗林(Mike Flynn)称。

一高级官员称，新制裁是对伊朗“挑衅行为”的初步回应，暗示如果伊朗没有控制弹道导弹项目，继续支持地区代理冲突，那么之后可能会采取更多具体行动。

美国政府正在对如何应对伊朗问题“进行更大规模的战略检讨”。

伊朗国家电视台援引外交部声明称，伊朗谴责制裁违法，称将对协助“地区恐怖组织”的美国个人和实体采取法律限制。

受制裁影响者将无法使用美国金融系统，或与美国企业打交道，而且可能会受到第二轮制裁，意味着外资企业和个人可能也将被禁止与其进行交易，否则恐被美国列入黑名单。(完)

(编译 侯雪苹/王丽鑫；审校 张涛/张若琪)

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