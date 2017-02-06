特朗普政府加强对伊朗制裁 德黑兰反击

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透华盛顿2月3日 - 特朗普政府周五对伊朗实施新制裁，并称这只是“初步举措”，对伊朗的敌对行为将不再“视而不见”。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。
“特朗普政府将不再容忍伊朗威胁我们利益的挑衅行为，”美国国家安全顾问弗林(Mike Flynn)称。
一高级官员称，新制裁是对伊朗“挑衅行为”的初步回应，暗示如果伊朗没有控制弹道导弹项目，继续支持地区代理冲突，那么之后可能会采取更多具体行动。
美国政府正在对如何应对伊朗问题“进行更大规模的战略检讨”。
伊朗国家电视台援引外交部声明称，伊朗谴责制裁违法，称将对协助“地区恐怖组织”的美国个人和实体采取法律限制。
受制裁影响者将无法使用美国金融系统，或与美国企业打交道，而且可能会受到第二轮制裁，意味着外资企业和个人可能也将被禁止与其进行交易，否则恐被美国列入黑名单。(完)
(编译 侯雪苹/王丽鑫；审校 张涛/张若琪)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)