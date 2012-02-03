版本:
中国
时事要闻 | 2012年 2月 3日 星期五 09:35 BJT

白宫称制裁伊朗时将避免伤及盟友和石油市场

路透华盛顿2月2日电---白宫周四称，由美国国会提出、经奥巴马签署的伊朗制裁提案，实施时不应损害美国盟友利益或导致石油市场动荡。

白宫发言人卡尼（Jay Carney）告诉记者：“我们希望确保制裁实施时，不要一不小心伤及盟友或石油市场。”

卡尼称：“我们认为，制裁措施可以通过恰当方式实施，并实现制裁目标，进一步孤立伊朗，并向伊朗施压。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐