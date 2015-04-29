伊朗在霍尔木兹海峡拦截货船 美国派舰机监视

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Noah Browning/David Alexander

路透迪拜/华盛顿4月28日 - 伊朗巡逻船周二在霍尔木兹海峡拦截一艘货船，并鸣枪示警迫使该货船驶入伊朗水域，这促使美国海军派出驱逐舰和侦察机监视事态发展。

美国官员称，伊朗革命卫队船只对悬挂马绍尔群岛国旗的货船MV Maersk Tigris进行拦截，迫使这艘货船改道驶向阿巴斯附近的拉腊克岛（Larak Island），当时这艘货船正在通过霍尔木兹海峡。

Maersk Tigris货船由Rickmers Shipmanagement管理并提供船员，被马士基航运租用。

美国五角大楼称，收到该货船的求救电话后，美国海军派出驱逐舰USS Farragut号驶向事发现场，同时还派出了一架侦察机。美国军方官员史蒂夫·沃伦（Steve Warren）称，对一艘货船鸣枪示警是“不合适的”做法，似乎是在“挑衅”。

美国一位官员称，就在四天前，伊朗巡逻船在该水域包围了一艘悬挂美国国旗的船只Maersk Kensington轮。当时伊朗巡逻船没有鸣枪示警。

伊朗官员试图淡化此事，称这是民事纠纷，没有军事或政治方面的因素。

美国官员称，他们对此事表示关切，而且正在关注事态发展。

伊朗国家通讯社IRNA援引伊斯兰革命卫队（IRGC）消息人士称，革命卫队扣押了这艘船以及34名船员。Rickmers称，这艘船上有24名船员，多数来自东欧和亚洲国家。（完）