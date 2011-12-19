伊朗电视台播放CIA间谍"供认"身份画面

路透德黑兰12月18日电---伊朗国家电视台周日播放了一段录像，据其报导，一名因为美国中央情报局（CIA）从事间谍活动被拘的伊朗男子供认身份。

国家电视台播放了这段采访阿米尔·米尔扎伊·海克马蒂（Amir Mirza Hekmati）的录像，此人在录像中称，他曾接受过美国情报机构的训练。该电视台称，他被派往伊朗向伊朗的情报机构提供假情报。

伊朗情报部周六称，抓捕了一名伊朗籍的CIA间谍，这名间谍曾接受过美军情报机构的训练，并在美国驻伊拉克和阿富汗军事基地呆过。

国家电视台播放的录像显示，海克马蒂身穿开领衫坐在那里。

"他们（美国情报人员）告诉我：‘这项任务你若能成功，我们会进一步培训你，还会给你其他任务……这项任务要你去伊朗'，"他说道，看似很平静。

该电视台一个新闻节目的视频中，显示的好像是海克马蒂在美军基地的画面。

上周二，15人因涉嫌为美国和以色列搜集情报被起诉。按照伊朗的伊斯兰教法律，从事间谍活动可被处以死刑。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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