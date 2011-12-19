伊朗电视台播放CIA间谍"供认"身份画面

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透德黑兰12月18日电---伊朗国家电视台周日播放了一段录像，据其报导，一名因为美国中央情报局（CIA）从事间谍活动被拘的伊朗男子供认身份。
国家电视台播放了这段采访阿米尔·米尔扎伊·海克马蒂（Amir Mirza Hekmati）的录像，此人在录像中称，他曾接受过美国情报机构的训练。该电视台称，他被派往伊朗向伊朗的情报机构提供假情报。
伊朗情报部周六称，抓捕了一名伊朗籍的CIA间谍，这名间谍曾接受过美军情报机构的训练，并在美国驻伊拉克和阿富汗军事基地呆过。
国家电视台播放的录像显示，海克马蒂身穿开领衫坐在那里。
"他们（美国情报人员）告诉我：‘这项任务你若能成功，我们会进一步培训你，还会给你其他任务……这项任务要你去伊朗'，"他说道，看似很平静。
该电视台一个新闻节目的视频中，显示的好像是海克马蒂在美军基地的画面。
上周二，15人因涉嫌为美国和以色列搜集情报被起诉。按照伊朗的伊斯兰教法律，从事间谍活动可被处以死刑。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。