专家称伊朗成功杀灭Stuxnet病毒

亚马逊云服务发生故障 部分媒体与网站浏览受影响
路透旧金山2月28日 - 透过亚马逊(Amazon.com) 颇受欢迎的云业务提供数据服务的媒体与其他网站周二发生故障，部分上网者受影响。亚马逊则表示，云业务出现技术问题。
路透2月14日电（记者 Mark Hosenball）---欧洲和美国官员以及民间专家称，伊朗工程师成功杀灭并清除了该国核设备上的电脑病毒Stuxnet。
该恶意代码的来源地和作者仍无法确定。2009年该病毒进入伊朗离心机控制设备，给伊朗核项目造成严重但可能短暂的麻烦。
很多专家认为，Stuxnet可能是由以色列开发并使用的，美国有可能提供了帮助。不过没有权威报导指出谁研发了Stuxnet以及该病毒是如何进入伊朗离心机控制设备的。
要求匿名的美国和欧洲官员表示，他们政府的专家认同伊朗已经成功杀灭并清除了Stuxnet。
这些官员拒绝透露他们国家如何确认伊朗最终成功搞定Stuxnet的细节。不清楚伊朗何时清除Stuxnet的，不过消息非常保密，现在才开始浮出水面。
一些官员认为，伊朗获得了西方电脑安全专家的帮助，这些专家对Stuxnet的技术研究细节广泛在互联网上流传。
专家称，当伊朗人意识到设备中毒，他们找到杀灭病毒的方法就只是个时间问题。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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