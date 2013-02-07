哈梅内伊拒绝伊美领导人直接对话

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透迪拜2月7日 - 伊朗媒体报道，伊朗最高领袖哈梅内伊周四拒绝美国副总统拜登本周提出的直接对话提议，称他们无法解决问题。
“一些天真的人喜欢与美国谈判的主意，但是谈判不会解决问题。如果一些人希望美国再次统治伊朗，伊朗将奋起应对。”哈梅内伊说道。
“美国在中东的政策已经被摧毁，现在美国需要打出新牌。美国的新牌就是将伊朗拖入谈判。”
几天前，拜登表示美国准备与伊朗领导人举行双边会谈。“提议还有效，但是谈判必须是真实的。”拜登在慕尼黑发表演讲时说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)