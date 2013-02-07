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时事要闻 | 2013年 2月 7日 星期四 19:04 BJT

哈梅内伊拒绝伊美领导人直接对话

路透迪拜2月7日 - 伊朗媒体报道，伊朗最高领袖哈梅内伊周四拒绝美国副总统拜登本周提出的直接对话提议，称他们无法解决问题。

“一些天真的人喜欢与美国谈判的主意，但是谈判不会解决问题。如果一些人希望美国再次统治伊朗，伊朗将奋起应对。”哈梅内伊说道。

“美国在中东的政策已经被摧毁，现在美国需要打出新牌。美国的新牌就是将伊朗拖入谈判。”

几天前，拜登表示美国准备与伊朗领导人举行双边会谈。“提议还有效，但是谈判必须是真实的。”拜登在慕尼黑发表演讲时说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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