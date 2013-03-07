伊朗宣布全国为查韦斯哀悼一天

委内瑞拉总统查韦斯去世后，伊朗周三宣布全国为其哀悼一天。伊朗伊斯兰共和国通讯社报道称，该国总统艾哈迈迪内贾德或在周五出席查韦斯的葬礼。伊朗与委内瑞拉在地理位置上相距遥远，但查韦斯生前一直与内贾德寻求两国更密切的关系。路透