伊朗副总统称伊朗必须收复油市占有率

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透德黑兰10月17日 - 伊朗副总统Eshaq Jahangiri周一表示，为了利用石油收入来发展国家，伊朗必须收复在全球油市的市场占有率。伊朗在遭受国际制裁期间，损失了油市版图。
“大家看到一些邻国最近几年的发展情况，例如伊拉克已成功将产量恢复到每日400万桶以上...我们不应该让国家因为一些不负责任的人而落后，”他称。
Jahangiri在一场石油业会议上表示，随着国内的新炼厂未来几个月上线，伊朗很快将停止汽油进口。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。