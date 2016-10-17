伊朗副总统称伊朗必须收复油市占有率

路透德黑兰10月17日 - 伊朗副总统Eshaq Jahangiri周一表示，为了利用石油收入来发展国家，伊朗必须收复在全球油市的市场占有率。伊朗在遭受国际制裁期间，损失了油市版图。

“大家看到一些邻国最近几年的发展情况，例如伊拉克已成功将产量恢复到每日400万桶以上...我们不应该让国家因为一些不负责任的人而落后，”他称。