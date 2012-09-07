伊朗定於明年6月举行总统大选--报导

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透迪拜9月7日电---伊朗内政部周五表示，伊朗将在明年6月14日举行总统大选。
2013年的总统选举料将是艾哈迈迪内贾德盟友和更保守的反对派之间的一场竞争。因宪法所限，现任总统艾哈迈迪内贾德不能寻求第三任。
伊朗伊斯兰共和国通讯社援引内政部报导称：“明年的总统大选将与市政选举在同一时间举行。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透北京3月1日 - 中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16年，并处罚金120万元人民币。
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。