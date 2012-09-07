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时事要闻 | 2012年 9月 7日 星期五 18:55 BJT

伊朗定於明年6月举行总统大选--报导

路透迪拜9月7日电---伊朗内政部周五表示，伊朗将在明年6月14日举行总统大选。

2013年的总统选举料将是艾哈迈迪内贾德盟友和更保守的反对派之间的一场竞争。因宪法所限，现任总统艾哈迈迪内贾德不能寻求第三任。

伊朗伊斯兰共和国通讯社援引内政部报导称：“明年的总统大选将与市政选举在同一时间举行。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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