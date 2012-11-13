伊朗举行军事演习 覆盖半个国家

伊朗周一在覆盖半个国家的范围内展开军事演习，并警告称该国将反击侵略者。不到一周前，美国曾指责伊朗战机向美国无人机开火。伊朗媒体称，代号为“Velayat-4”的此次演习将包括该国史上最大的防空演习。图为伊朗总统内贾德。路透