伊朗外长称阿萨德若被推翻 将引发地区混乱

2013年5月7日，伊朗外长萨利希在安曼的一个新闻发布会上。 REUTERS/Muhammad Hamed

路透安曼5月7日（记者 Suleiman Al-Khalidi） - 伊朗外长萨利希（Ali Akbar Salehi）周二称，叙利亚总统阿萨德若被推翻，将会带来不可预知的后果。他并称，只有通过政治途径平息叙利亚内战，才能避免引发地区混乱。

伊朗是阿萨德政府的最亲密盟友，在叙内战中为阿萨德军队提供了资金、武器、情报以及人员训练等支持。据联合国估计，持续两年的叙利亚内战已导致逾7万人丧生。

“如果叙利亚出现真空期，这些负面后果将会影响所有国家……没人知道将会发生什么，”萨利希在对约旦进行罕见访问期间对记者表示。约旦外交大臣朱达（Nasser Joudeh）与萨利希一同出席了记者会。

萨利希称伊朗支持叙利亚政府不是什么秘密，他还指责叙利亚邻国让武器流入与基地组织有联系的逊尼穆斯林反对派武装手中。

阿萨德上月称，数以千计的反对派武装人员从约旦加入叙利亚南部的冲突。自2月以来，反对派势力在叙南部获得进展。

朱达对此未作回应，但称约旦安全力量逮捕了很多进入约旦试图实施破坏的人。

“军队和安全力量逮捕了很多试图恶意渗透约旦的人，我们是在保护自身安全，没有训练恐怖分子，”他说道。

叙利亚反对派称，美国军队和情报人员在约旦境内训练他们的一些武装人员，并允许有限的小型武器流入叙利亚。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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