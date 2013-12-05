伊朗希望七家西方石油企业回到伊朗

路透维也纳12月4日（记者 Alex Lawler/Peg Mackey） -周三，伊朗点名提到七家西方石油企业，称如果国际制裁解除，希望这些企业回到伊朗，并表示将于明年4月划出大致的投资条款。

伊朗石油部长BijanZanganeh称，这七家企业分别为：法国道达尔(TOTF.PA)、荷兰壳牌(RDSa.L)、意大利埃尼集团(ENI.MI)、挪威国家石油公司(STL.OL)、英国BP(BP.L)，以及美国埃克森美孚(XOM.N)和康菲石油(COP.N)。

伊朗拥有全球第四大已探明石油储量，大多可以廉价开采；还拥有全球最大的已探明天然气储量，占全球总储量的18%左右。

伊朗上个月与六大国达成限制核项目的临时协议。根据该协议，明年对石油投资和与伊朗进行贸易的制裁可能减轻，尽管协议现在并未明确提到放松对伊朗石油销售的管制。

伊朗石油部长赞加内（Bijan Zanganeh）在石油输出国组织（OPEC）会议上对记者表示，他正在与一些企业进行协商，但目前不包括美国企业。

赞加内说道：“我们并不限制美国企业。20年前，美国政府对美国企业做了限制。对于在伊朗开展的项目，我们并无限制。”

一名伊朗石油官员称，赞加内周四将会见埃尼集团和壳牌等西方石油公司的高管。

赞加内并未提到俄罗斯、中国和日本等国家的企业。当被问及他是否希望看到亚洲、印度或中国企业前往伊朗时，他说道：“是的，但目前我们正在与欧洲（企业）进行协商。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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