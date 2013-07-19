世界银行称伊朗六个多月未偿还贷款

路透华盛顿7月18日 - 世界银行周四称，伊朗超过六个月未偿还任何该行的贷款，进一步凸显遭受制裁的伊朗经济不佳。

世界银行称，将对伊朗的贷款列为不良贷款，因为如果一国超过半年不偿还任何该行的贷款，世界银行必须这么做。截至6月30日，伊朗欠世界银行6.97亿美元，其中7,900万美元过期。

世界银行往往是资金受困国家的最后一根救命稻草，世界银行给伊朗的标示意味着伊朗可能更难从商业债权人那里获得资金。

伊朗也无法再获得世界银行新的贷款。2005年以来，伊朗没有向世界银行贷过款，目前也不在任何世界银行的项目内。伊朗仍需要偿还欠世界银行的贷款。

世界银行称，伊朗不良贷款导致截至6月30日的财年里，该行损失8,100万美元，这些损失占该行贷款总量的百分比很低。

津巴布韦是除伊朗以外唯一一个“不应计状态”国家，2000年以来，津巴布韦没有偿还任何世界银行的贷款。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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