中石油退出伊朗South Pars气田开发项目--报导

路透迪拜7月29日电---伊朗媒体周日报导称，中石油已退出伊朗South Pars海上气田第11期开发项目，指责中石油经常推迟该项目。

中石油与伊朗2009年签署了价值47亿美元的合同，协助後者进行该气田的第11期开发项目，从而取代了同样被指责推迟项目的法国道达尔(TOTF.PA)。

伊朗迈赫尔通讯社（Mehr News Agency）援引伊朗石油部的信息称，中石油已从靠近South Pars气田的中东海湾沿海城市Asaluyeh撤离了工作人员。

报导还称，中石油将该项目延期逾1,130天，甚至都没开始进行平整土地、圈围墙等初步工作。

伊朗国家石油公司（NIOC）去年曾警告中石油称，该公司若继续推迟项目，将会被伊朗的国内企业取而代之。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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