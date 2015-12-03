独家：伊朗与中国两大石油主顾续约 并寻找新买家

图为伊朗阿萨鲁耶南帕斯天然气田一景。 REUTERS/Raheb Homavandi

路透北京12月3日 - 参与谈判的消息人士表示，在美国主导的各项制裁解除之前，伊朗正在采取措施增加石油出口，除了与中国的两个主要客户续签了2016年合同，并开始与其他潜在买家洽商。

作为石油输出国组织(OPEC)原来的第二大出口国，伊朗急于夺回被欧美制裁期间丢失的市场份额，并计划到2016年初把日产量提高50万桶，相当于现在出口的50%左右。

消息人士称，亚洲最大炼油业者中石化(0386.HK)，以及中国国有石油贸易公司珠海振戎，2016年将合计从伊朗进口原油约50.5万桶/日，与今年相同。今年这两家进口量约为伊朗出口总量的一半。

中国今年前10个月对伊朗原油的日购买量为53.65万桶，较上年同期下降1.9%，因为第三家固定客户--独立的石化企业腾龙芳烃在福建省的工厂4月发生大火后，因安全检查而暂停采购。

由于预期西方国家在2016年初结束对伊朗的制裁，伊朗上周公布大约50个油气项目可供外资开发，并在周末发布了期待已久的合同修正方案，旨在吸引投资者。

**寻找新买家**

三位参加磋商的消息人士称，伊朗石油部门官员过去两个月会见了中国石油(0857.HK)和中海油代表。中海油与皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)RD.AS联合经营一家石油化工厂。

由于伊朗受到西方制裁，中国的国有能源企业一直对提高伊朗合约规模或签约新交易讳莫如深，唯恐引发国际反响。

但是随着制裁取消的指日可待，他们对政治面影响的担忧也变得越来越轻。

“这些公司都在等待有关取消制裁的更确切消息，再行做出任何承诺，”一位贸易经理称。

珠海振戎一位发言人证实了与伊朗的2016年协议。中石化拒绝置评。伊朗国家石油公司(NIOC)尚未回覆置评要求。

今年10月前后，中国石油母公司--中国石油天然气集团公司已开始在伊朗北阿扎德干(North Azadegan)油田开采石油，估计日产量为7.5万桶。据公司消息人士称，制裁放松后，该公司有望开始提高其生产份额。

消息人士称，根据伊朗与中国两个主要客户续签的2016年合同，预计珠海振戎平均日进口量24万桶，中石化为26.5万桶。中石化的协议主要针对原油和一小部分凝析油。

2015年伊朗是中国第六大原油供应国，但面临着沙特阿拉伯和伊拉克等对手的竞争。中海油一位资深交易员称，伊朗石油较中东其他供油国相同品级的石油更昂贵，因其含硫量少，而且汽油产量略高。

交易员称，石化产品生产商腾龙芳烃(Dragon Aromatics)是伊朗凝析油主要买家之一，该厂在4月火灾后还不知道什么时候重启，伊朗希望韩国、日本及中国的新买家填补这一缺口。

这些交易员称，中海油-壳牌在广东省的的一家石化厂可能将成为凝析油的替代买家。该工厂在2012年中期被迫取消一项定期供应协议，因当时欧盟禁止交易伊朗石油。

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