伊朗核协议谈判延长 消息人士称协商时间只剩48小时

路透维也纳7月7日 - 伊朗和六大国有关伊朗核计划的谈判至少延长至周五，不过大国方面一消息人士称，他们必须在48小时内完成谈判。

“未来几天我们将继续谈判，”欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼在会场外称。伊朗正与英国、中国、法国、德国、俄罗斯和美国举行扩日持久的协商。

美国代表团发言人Marie Harf称，伊朗和六大国之间的临时协议有效期将延长至周五，给谈判人员多一点时间进行收尾。

上周情况显示，协商无法在6月30日的最后期限前完成，因此谈判各方把最后期限设在周二。但经过过去几天的努力后，他们认为还需要更多时间。

“坦白的说，相比时间，我们更加关心协议的质量，但我们也知道，艰难的决定不会随着时间而变得较容易，”Harf说。

对于谈判是否有期限的还存在分歧。美国官员希望在周五0400GMT截止日期前达成协议，从而能让美国国会快速评估，但还不清楚能否实现这一点。

伊朗高级谈判代表Abbas Araqchi对记者表示，“我们准备留在维也纳，只要有必要就继续进行谈判。”

西方外交官员表示，他们还未放弃赶上美国国会审议该协议最后期限的希望。

但来自谈判中一方的消息人士表示，谈判有截止期限。

“谈判已到最后，”这位要求匿名的消息人士说，“我们只做出一次、而且是最后的延期。很难说明我们如何以及为何超过这个期限，要么未来48小时达成协议，要么就这么结束。”(完)

(编译 王丽鑫/杜明霞；审校 徐文焰/张若琪)

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