伊拉克总理阿巴迪称愿意加入OPEC减产计划

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透巴格达11月23日 - 伊拉克总理阿巴迪(Haider al-Abadi)周三在巴格达对记者称，伊拉克愿意削减本国原油产量，加入石油输出国组织(OPEC)减少全球供应、提振油价的计划。
“我们在减产上面损失的，将在石油收入上面补回来，”他说。“伊拉克将会承担部分减产任务。”
阿巴迪的此番言论，是目前为止伊拉克会在11月30日维也纳会议上支持OPEC减产计划的最明确迹象。
稍早伊拉克官员们则是另外一种说法，他们声称伊拉克应当获得OPEC减产的豁免，因该国需要石油收入来打击伊斯兰国。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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