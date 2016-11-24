伊拉克总理阿巴迪称愿意加入OPEC减产计划

路透巴格达11月23日 - 伊拉克总理阿巴迪(Haider al-Abadi)周三在巴格达对记者称，伊拉克愿意削减本国原油产量，加入石油输出国组织(OPEC)减少全球供应、提振油价的计划。

“我们在减产上面损失的，将在石油收入上面补回来，”他说。“伊拉克将会承担部分减产任务。”

阿巴迪的此番言论，是目前为止伊拉克会在11月30日维也纳会议上支持OPEC减产计划的最明确迹象。

稍早伊拉克官员们则是另外一种说法，他们声称伊拉克应当获得OPEC减产的豁免，因该国需要石油收入来打击伊斯兰国。(完)