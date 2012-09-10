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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 10日 星期一 11:49 BJT

伊拉克连环爆炸致逾百人丧生 副总统被判死刑

巴格达什叶派聚居区周日遭遇一系列爆炸袭击，导致全国逾100人丧生。此前逃亡中的伊拉克逊尼派副总统哈希米(Tareq al-Hashemi)被判死刑。这些袭击事件以及对哈希米的判决，或将加剧伊拉克各宗派间的紧张关系。图为哈希米。

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