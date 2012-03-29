阿拉伯外长呼吁实施安南的和平计划

路透巴格达3月28日电(记者 Mariam Karouny)---阿拉伯国家外长周三呼吁将安南提出的和平计划付诸行动。此前，叙利亚总统阿萨德接受了该和平计划，其中敦促叙利亚结束暴力，但未要求阿萨德下台。

在巴格达出席阿盟峰会的阿拉伯国家领导人预计将支持安南提出的六点提议。联合国和阿盟联合特使安南希望叙利亚实现停火并展开政治对话。

安南的提议包括将重型武器和军队撤离人口中心区、允许人道主义援助进入、释放囚犯、以及允许记者进入并自由行动，但提议未暗示阿萨德下台。

在中俄否决了联合国关於叙利亚的决议草案後，阿拉伯国家最初要求阿萨德下台的立场似乎已经软化。

伊拉克外长兹巴里(Hoshiyar Zebari)在巴格达对记者表示：“叙利亚接受计划是非常重要的一步。”

“这是叙利亚的最後机会，必须立即执行。”

兹巴里表示，阿盟将讨论安南的计划，但不接受任何外国力量对叙利亚的干涉。

黎巴嫩Al-Manar电视台报导称，叙利亚政府表示不接受峰会上任何与叙利亚有关的动议。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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