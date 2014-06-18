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时事要闻 | 2014年 6月 18日 星期三 15:09 BJT

伊拉克最大石油炼厂遭逊尼派武装分子袭击

路透巴格达6月18日 - 伊拉克安全部门消息人士和炼厂员工称，逊尼派武装分子周三用机枪和迫击炮袭击了伊拉克最大的石油炼厂。该炼厂位于伊拉克北部Baiji。

消息人士称，他们0100GMT开始从厂区三个主要入口中的两个入口外面袭击。

上述消息人士称，一枚迫击炮击中零件仓库后厂房冒烟。外籍员工周二已从炼厂撤离。

自逊尼派武装分子上周开始在伊拉克北部发动军事攻击以来，该炼厂一直处在被包围状态。(完)

(编译 李爽 审校 石冠兰)

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