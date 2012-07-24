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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 24日 星期二 14:29 BJT

伊拉克暴力袭击导致至少107人丧生

继周日20人在爆炸事件中丧生後，周一伊拉克的爆炸和枪击导致至少107人死亡，这些有组织的暴力活动多数针对什叶派穆斯林目标。目前没有任何组织宣称对袭击负责，但是伊拉克一名高级安全官员称幕後黑手是由逊尼派穆斯林武装人员组成的基地组织分支。

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