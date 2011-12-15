伊拉克民众庆祝美军撤离费卢杰

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透伊拉克费卢杰12月14日电---伊拉克人焚烧美国国旗，挥舞着标语，涌上西部城市费卢杰街头，庆祝美国从当地撤军。费卢杰曾是基地组织的重要据点，也是伊拉克战争中数次激烈战争的所在地。
大约3,000人拿着伊拉克国旗、标语以及被美军杀害的费卢杰居民的照片涌上街头，标语上写着"费卢杰：反抗之城"。
部分民众焚烧了若干面美国国旗，以庆祝美军撤离。
安巴尔省(anbar)官员Dhabi al-Arsan对民众表示："庆祝活动标志着费卢杰市历史性的一天，我们应自豪地铭记那些为了这个城市而撒下热血的烈士们。"
费卢杰是伊拉克安巴尔省的一个主要城市。自美军入侵伊拉克以来，这里便成了伊拉克武装人员的一个基地，并在2004年见证了两场主要战役。美军曾动用大量军队、坦克、战机等镇压当地的叛乱分子。
数以百计的伊拉克人在战争中死亡，数以千计的人被迫逃离家园。
30岁的出租车司机Ahmed Jassim表示："我很高兴看到美国人离开了伊拉克。现在我们才真正有了自由和独立的感觉。"
"我们不会再看到美国军队了。他们只能让我们想起冲突和破坏。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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