伊拉克拥抱中国 在石油产业互惠互利

2009年12月2日在巴格达东南420公里的鲁迈拉油田拍到的图片。 REUTERS/Atef Hassan

* 中国如今握有21%伊拉克油田开发案

* 伊拉克盛赞中国在石油行业的表现

* 中国将触角伸向一般行业

路透巴格达10月30日 - 在伊拉克，从南部大油田到巴斯拉的露天市场，中国正比以往更深入这个国家。

基于对石油的渴求，中国透过四年前举行的几项标案在伊拉克能源产业占据重要的位置。目前中国寻求每日买进85万桶伊拉克石油，占该国2014年出口量估计值的30%。

伊拉克起初对中国在其油田的主导地位感到不安。但当中国迅速、且以合乎成本效益的方式提高产量，帮助伊拉克走出美国2003年挥军造成供应中断的阴影，摇身成为石油输出国组织(OPEC)第二大产油国之后，伊拉克的想法为之改观。

“中国是我们在管理及开发油田的商业伙伴，而那些油田都是伊拉克人的，我不认为有甚么主导或威胁的问题，”伊拉克的部长委员会顾问主席Thamir Ghadhban说。

“反过来讲也成立。我想中国也认为伊拉克是他们的最佳伙伴。”

双方关系正在更进一步拓展。

预期中的中石油(601857.SS)收购艾克森美孚WestQurna-1油田案的25%权益，将使中石油取代俄罗斯Lukoil (LKOH.MM)成为伊拉克油田最大单一外资企业。

浏览图表：在伊拉克投资的外资石油企业排名(link.reuters.com/tyx83t)

**成本低廉，埋头苦干**

一位伊拉克分析师表示，“中国的强大地位意味着石油部门对西方公司退出的顾虑减少，因其可替代性增加。”

中石油(0857.HK)已与BP(BP.L)在伊拉克最大油田鲁迈拉(Rumaila)开展合作，并经营Halfaya和al-Ahdab油田。中石油是自美国主导的力量推翻萨达姆政权之后，在伊拉克签署石油服务协定的首个外国企业。

资金雄厚加之机动灵活，使得中国企业在面对伊拉克不断升级的暴力活动时能够实现快速增产，而这是西方企业望尘莫及的。

“中国劳工成本低廉，埋头苦干，相比其他外企比较没有那么顾虑安全问题。他们使用大量的工人，因此总是可以按时完成任务，有时甚至提前完工，”伊拉克南方石油公司(SOC)一位高层称。

“在我们给其他承包商、甚至给本公司工人就如何完成工作提建议时，我们会说‘要像中国人那样去做。’”

而对于中石油在米桑省南部Halfaya油田的表现，伊拉克政府尤其表示赞叹。

中石油与合作伙伴道达尔(TOTF.PA)和Petronas一起几乎从无到有地进行开发，从该油田开采出超过10万桶/日石油，明年9月日产量料可达20万桶。

中石油的同业中石化(0386.HK)和中海油(CNOOC)SASACY.UL也进驻了该国，从北部的库尔德自治区到南部的米桑油田，足迹遍及整个伊拉克。

中国上个月超越美国成为世界最大石油进口国，寻求明年来自伊拉克的石油增长70%。

**与沙特的竞争**

随着石油出口的扩大，伊拉克与最大石油出口国沙特抢夺亚洲市场的竞争势必加剧。

“亚洲自然是伊拉克的一个市场，而中国经济强劲，它购买越来越多伊拉克原油，并大量投资来获取资源，这些都是顺理成章的，”一位西方外交官表示。

伊拉克那些容易准入的油田，在接受外国投资的中东油田也是规模最大的，其魅力对于石油进口依赖度上升的中国而言难以抗拒。

“中国人是可靠的，他们没有运作复杂项目的经验，但在这边开采的难度很小，”一家西方石油公司的高管称。

伊拉克的石油储量排名全球第五，该国希望未来几年将当前每天300万桶的石油产量至少提高一倍，最终可以挑战沙特。

对中国而言，获取这些储备具有战略上的必要性。至于要接受比西方大型石油企业、甚至是Lukoil这样得向股东交代的俄罗斯企业更严格的条款和更低的利润，中国公司也已经做好了准备。

中海油公司的能源研究主管陈卫东称，中国在伊拉克的扩张仍主要是受经济考量推动，背后考虑的政治因素很少。

在经济的驱动下，中国人已经不止是着眼于油田，他们的生意也做到了巴斯拉的街头。

“中国人成了我们社会的一部分，他们不是陌生人了。他们在这让我们感觉我们的城市是安全的，”34岁的手机店店主AliSa'adi说。

“我很高兴他们在这，虽然我们之间会有竞争。”(完)