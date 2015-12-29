伊拉克就南部油田项目投资接洽中国石油和艾克森美孚

路透巴格达12月28日 - 伊拉克一位高级石油官员表示，该国已经与中国石油天然气股份有限公司 (中国石油)(0857.HK)和艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)接洽，讨论对南部油田一个数十亿美元项目的投资问题。

伊拉克国有石油公司South Oil Co.(SOC)的副总裁Basim Abdul Kareem对路透表示，该公司正在寻求上述两家公司或其中一家出资，在SOC运营的油田兴建增产所需的基础设施。

他表示，自2014年中期以来油价大幅下滑，损及伊拉克为油田发展提供资金的能力，因此需要吸收外资。

他说，这个名为“Integrated South Project”的项目包括修建输油管道、储油设备，以及一个海水供应项目，即将海水注入油田以保持压力和提高原油采收率。

“鉴于油价下跌引起当前金融危机，我们设立了‘Integrated South Project’项目，以吸引金融家和投资者帮助我们提高产量，并完成这些至关重要的能源项目。”Abdul Kareem说。

另一位拒绝署名的SOC官员说，相比艾克森美孚，中国石油对该项目表现出更多的兴趣。(完)