伊拉克和中石油修改协议 调低哈法亚油田产出目标但延长产期

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透伊拉克巴士拉9月4日 - 伊拉克一位高级官员对路透表示，伊拉克已经与中国石油天然气集团公司(CNPC)达成一致，将把哈法亚(Halfaya)油田的最终日产出目标从53.5万桶下调到40万桶。双方会在周四签署修改后的协议。
伊拉克国有石油公司--Maysan Oil的主管Adnan Noshi还表示，伊拉克同意延长中石油在哈法亚项目的高峰产期，从20年提高到30年。
伊拉克在2010年与中石油、法国道达尔和马来西亚国有石油公司Petronas签署了开发哈法亚油田的合同，桶油报酬为1.40美元。中石油在该项目中拥有37.5%的权益。（完）
(编译 高琦 审校 田建华)
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路透新加坡4月27日 - 油气咨询公司Rystad Energy的创始人Jarand Rystad表示，美国页岩油正在以远高于预期的速度增长，并且正在全球扩大市场份额，这带来了该国与石油输出国组织(OPEC)之间爆发“产量大战”以及油价下滑的风险。
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。