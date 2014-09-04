伊拉克和中石油修改协议 调低哈法亚油田产出目标但延长产期

路透伊拉克巴士拉9月4日 - 伊拉克一位高级官员对路透表示，伊拉克已经与中国石油天然气集团公司(CNPC)达成一致，将把哈法亚(Halfaya)油田的最终日产出目标从53.5万桶下调到40万桶。双方会在周四签署修改后的协议。

伊拉克国有石油公司--Maysan Oil的主管Adnan Noshi还表示，伊拉克同意延长中石油在哈法亚项目的高峰产期，从20年提高到30年。

伊拉克在2010年与中石油、法国道达尔和马来西亚国有石油公司Petronas签署了开发哈法亚油田的合同，桶油报酬为1.40美元。中石油在该项目中拥有37.5%的权益。（完）

(编译 高琦 审校 田建华)

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