“伊斯兰国”呼吁追随者袭击美法公民--网站

美国总统特朗普将寻求改革高阶海外劳工签证计划 鼓励招聘美国人
路透华盛顿4月17日 - 美国总统特朗普周二将签署一个行政命令，下令联邦机构对引进高技能海外劳工的H-1B临时签证计划提出改革建议。
路透巴格达9月22日 - SITE监控网站周一表示，“伊斯兰国”呼吁其追随者袭击美国、法国以及其他加入打击该武装团体联盟的国家的公民。
美国正组建一个国际联盟，以摧毁“伊斯兰国”武装。
美国和法国战机已对伊拉克的“伊斯兰国”目标发动了袭击。美国周日表示，如果也对叙利亚的该组织发动空袭，其他国家已表示有意加入。
根据SITE公布的文本，“伊斯兰国”发言人Abu Muhammad al-Adnani表示，美国领导的联盟所进行的军事干预“将是最后的十字军运动”。
他在声明中表示：“这场运动会被突破并被打败，就像之前被击败的所有运动一样。”声明并敦促追随者袭击美国、法国、加拿大、澳大利亚和其他国家的公民。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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