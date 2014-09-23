“伊斯兰国”呼吁追随者袭击美法公民--网站

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴格达9月22日 - SITE监控网站周一表示，“伊斯兰国”呼吁其追随者袭击美国、法国以及其他加入打击该武装团体联盟国家的公民。

美国正组建一个国际联盟，以摧毁“伊斯兰国”武装。

美国和法国战机已对伊拉克的“伊斯兰国”目标发动了袭击。美国周日表示，如果也对叙利亚的该组织发动空袭，其他国家已表示有意加入。

根据SITE公布的文本，“伊斯兰国”发言人Abu Muhammad al-Adnani表示，美国领导的联盟所进行的军事干预“将是最后的十字军运动”。

他在声明中表示：“这场运动会被突破并被打败，就像之前被击败的所有运动一样。”声明并敦促追随者袭击美国、法国、加拿大、澳大利亚和其他国家的公民。（完）