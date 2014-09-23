“伊斯兰国”呼吁追随者袭击美法公民--网站

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴格达9月22日 - SITE监控网站周一表示，“伊斯兰国”呼吁其追随者袭击美国、法国以及其他加入打击该武装团体联盟国家的公民。
美国正组建一个国际联盟，以摧毁“伊斯兰国”武装。
美国和法国战机已对伊拉克的“伊斯兰国”目标发动了袭击。美国周日表示，如果也对叙利亚的该组织发动空袭，其他国家已表示有意加入。
根据SITE公布的文本，“伊斯兰国”发言人Abu Muhammad al-Adnani表示，美国领导的联盟所进行的军事干预“将是最后的十字军运动”。
他在声明中表示：“这场运动会被突破并被打败，就像之前被击败的所有运动一样。”声明并敦促追随者袭击美国、法国、加拿大、澳大利亚和其他国家的公民。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。