伊拉克总理称“伊斯兰国”计划袭击美法地铁

路透纽约9月25日（记者 Arshad Mohammed） - 伊拉克总理阿巴迪周四称，伊拉克获得的“可靠”情报显示，“伊斯兰国”武装计划袭击美国和法国的地铁系统。美国和法国官员称，他们并未掌握可支持阿巴迪说法的证据。

阿巴迪的上述言论令美国和法国负责安全、情报及交通运输的官员深感意外。纽约市官员连忙纷纷乘坐地铁，以确保公众觉得该市是安全的。

阿巴迪称，他周四早上从伊拉克抓获的武装分子那里获取到该情报，在要求提供进一步详情后发现情报是可靠的。他还称，袭击计划是伊拉克境内的“伊斯兰国网络”筹划的。

“他们计划对巴黎和美国的地铁发动袭击，”阿巴迪对一些美国记者称。“我要求让提供更多可靠情报，还问了姓名，要求提供细节和（目标）城市以及日期。从我收到的详情看，情报似乎可靠。”

一些伊拉克官员对阿巴迪说法表示质疑。一位伊拉克政府高官对路透称，这似乎基于“很久以前的情报”。另一位官员也称这是“旧情报”。这两位官员都不愿透露姓名。

阿巴迪没有透露进一步详情。一位与阿巴迪同行的伊拉克高官稍后表示，伊拉克情报机构发现了“严重的威胁”，已经与盟友的情报机构分享了该情报。

美国总统奥巴马的副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）称，美国“没有证实任何具体威胁”。

“我们的一贯立场是，如果伊拉克掌握了与恐怖分子或恐怖分子阴谋相关的情报，他们可以、也应当通过我们的情报和执法渠道进行共享，”罗兹在空军一号上对记者称。

“我们肯定会重视他们获得的任何情报，”他说。

一位要求匿名的法国政府官员称，法国安全机构也称没有可以证实阿巴迪说法的情报。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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