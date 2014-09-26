伊拉克总理称“伊斯兰国”计划袭击美法地铁

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约9月25日（记者 Arshad Mohammed） - 伊拉克总理阿巴迪周四称，伊拉克获得的“可靠”情报显示，“伊斯兰国”武装计划袭击美国和法国的地铁系统。美国和法国官员称，他们并未掌握可支持阿巴迪说法的证据。
阿巴迪的上述言论令美国和法国负责安全、情报及交通运输的官员深感意外。纽约市官员连忙纷纷乘坐地铁，以确保公众觉得该市是安全的。
阿巴迪称，他周四早上从伊拉克抓获的武装分子那里获取到该情报，在要求提供进一步详情后发现情报是可靠的。他还称，袭击计划是伊拉克境内的“伊斯兰国网络”筹划的。
“他们计划对巴黎和美国的地铁发动袭击，”阿巴迪对一些美国记者称。“我要求让提供更多可靠情报，还问了姓名，要求提供细节和（目标）城市以及日期。从我收到的详情看，情报似乎可靠。”
一些伊拉克官员对阿巴迪说法表示质疑。一位伊拉克政府高官对路透称，这似乎基于“很久以前的情报”。另一位官员也称这是“旧情报”。这两位官员都不愿透露姓名。
阿巴迪没有透露进一步详情。一位与阿巴迪同行的伊拉克高官稍后表示，伊拉克情报机构发现了“严重的威胁”，已经与盟友的情报机构分享了该情报。
美国总统奥巴马的副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）称，美国“没有证实任何具体威胁”。
“我们的一贯立场是，如果伊拉克掌握了与恐怖分子或恐怖分子阴谋相关的情报，他们可以、也应当通过我们的情报和执法渠道进行共享，”罗兹在空军一号上对记者称。
“我们肯定会重视他们获得的任何情报，”他说。
一位要求匿名的法国政府官员称，法国安全机构也称没有可以证实阿巴迪说法的情报。（完）
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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