英国敦促G8国家不要支付人质赎金

路透伦敦9月3日 - 英国首相卡梅伦周三称，英国将加大外交努力，以确保八国集团（G8）其他成员国遵守不支付人质赎金的协议。

G8国家领导人在去年峰会上同意发布拒绝人质赎金的公报，还呼吁其他国家和世界各地的企业也这么做。

“英国在坚持该政策，美国也在坚持这一政策，但我们需要加大努力，确保其他国家信守承诺，”卡梅伦说。

美国和欧洲官员曾称，法国、西班牙和意大利曾容许或为支付赎金提供方便，以换取在叙利亚被绑架的公民。

卡梅伦在国会称，他深信有大量赎金流入叙利亚和伊拉克的“伊斯兰国”武装分子手中，这些资金被用来推动和资助影响英国的袭击活动。

“伊斯兰国”周二发布视频，画面似乎显示另一名美国人质被带有英国口音的人斩首，还有人在视频中对一名英国人质发出威胁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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