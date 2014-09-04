英国敦促G8国家不要支付人质赎金

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透伦敦9月3日 - 英国首相卡梅伦周三称，英国将加大外交努力，以确保八国集团（G8）其他成员国遵守不支付人质赎金的协议。
G8国家领导人在去年峰会上同意发布拒绝人质赎金的公报，还呼吁其他国家和世界各地的企业也这么做。
“英国在坚持该政策，美国也在坚持这一政策，但我们需要加大努力，确保其他国家信守承诺，”卡梅伦说。
美国和欧洲官员曾称，法国、西班牙和意大利曾容许或为支付赎金提供方便，以换取在叙利亚被绑架的公民。
卡梅伦在国会称，他深信有大量赎金流入叙利亚和伊拉克的“伊斯兰国”武装分子手中，这些资金被用来推动和资助影响英国的袭击活动。
“伊斯兰国”周二发布视频，画面似乎显示另一名美国人质被带有英国口音的人斩首，还有人在视频中对一名英国人质发出威胁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。