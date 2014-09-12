（修正）中国谨慎回应奥巴马关于打击伊斯兰国武装的讲话

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路透北京9月11日 - 中国周四谨慎回应美国总统奥巴马关于美国将领导一个广泛联盟来打击伊斯兰国武装的讲话，称国际社会应该共同打击恐怖主义，但中方主张在国际反恐斗争中尊重国际法，尊重有关国家主权、独立和领土完整。

奥巴马周三对美国国民发表讲话称，他首次授权在叙利亚进行空袭，并在伊拉克进行更多的打击活动，以升级打击伊斯兰国武装的行动。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上被问及奥巴马的相关讲话时称，国际反恐形势复杂严峻，国际恐怖主义滋生的土壤尚未根除，一些地区局势持续动荡，给国际恐怖势力活动提供了可乘之机。这给国际安全与稳定带来新威胁，也给国际反恐合作带来新挑战。

“中方坚决反对一切形式的恐怖主义。国际社会应该共同打击恐怖主义，包括支持有关国家维护国内安全稳定所做的努力。我们主张在国际反恐斗争中尊重国际法，尊重有关国家主权、独立和领土完整。”

“中方愿本着相互尊重、平等合作的原则，同国际社会加强反恐交流合作，维护国际和平稳定。”（完）

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