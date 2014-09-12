中国谨慎回应奥巴马关于打击伊斯兰国武装的讲话

标题新闻：德国外长称预计中国会逐步开放其市场，不会在一夜之间成为像德国那样的开放经济体
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月11日 - 中国周四谨慎回应美国总统奥巴马关于美国将领导一个广泛联盟来打击伊斯兰国武装的讲话，称国际社会应该共同打击恐怖主义，但中方主张在国际反恐斗争中尊重国际法，尊重有关国家主权、独立和领土完整。
奥巴马周三对美国国民发表讲话称，他首次授权在叙利亚进行空袭，并在伊拉克进行更多的打击活动，以升级打击伊斯兰国武装的行动。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上被问及奥巴马的相关讲话时称，国际反恐形势复杂严峻，国际恐怖主义滋生的土壤尚未根除，一些地区局势持续动荡，给国际恐怖势力活动提供了可乘之机。这给国际安全与稳定带来新威胁，也给国际反恐合作带来新挑战。
“中方坚决反对一切形式的恐怖主义。国际社会应该共同打击恐怖主义，包括支持有关国家维护国内安全稳定所做的努力。我们主张在国际反恐斗争中尊重国际法，尊重有关国家主权、独立和领土完整。”
“中方愿本着相互尊重、平等合作的原则，同国际社会加强反恐交流合作，维护国际和平稳定。”（完）
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路透新加坡4月26日 - 燃料油近月粘度价差周三从2017年高点回落， 此前已经连续上涨近两周。而强劲的买兴以及普氏窗口的交易价值提振38 0-cst现货升水升至近两周高点。 5月粘度价差 ，即180-cst和380-cst燃料油之间的价 差周三跌至每吨8美元，较上日每吨下跌0.25美元。 贸易消息人士称，勾兑燃料油变得更有利可图，以及对沥青稀释油需 求的增长，均促进了粘度价差近来的上涨。 周二5月粘度价差涨至每吨8.25美元，为12月12日以来最高。 周三普氏窗口内共达成三笔船货交易，总共成交6万吨380-cst燃料油 ，成交量为3月31日以来最低。 三批船货均由中石油购买，其中两批卖家是壳牌，另一批卖家是Coas tal。 周三成交价的升水范围为每吨较新加坡报价升水1-1.5美元，周二为 每吨升水0.5-1.25美元。 自4月以来，总共有338万吨380-cst燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透新加坡4月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周三跌至两日低点每吨80 .53美元，前一日触及三周高位。 贸易商表示美国汽油市场意外低迷，或影响亚洲，因石脑油也可以作 为汽油的一个混合成份。 不过短期内石脑油的基本面可能仍会维持强劲。 “目前的升水很高，但坚挺态势可能会维持一段时间，因6月下半月 船货的需求不久将开始，”一位在新加坡的贸易商说。 台塑石化将购买6月上半月到岸麦寮的船货。 还不清楚台塑石化的求购数量。 印度巴拉特石油公司本周出售的5月石脑油船货升水创下该公司逾10 个月高点。 亚洲汽油裂解价差处在两周低点每桶10.62美元。 现货交易有九笔达成。 在五笔石脑油交易中托克买入三笔，但四笔汽油交易的卖家都是托克 ，买家则分别为PTT、联合石化、贡渥和卢克石油，成交价格介于每桶62. 60-62.70美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)