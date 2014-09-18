伊朗总统谴责“伊斯兰国”斩首行为

路透华盛顿9月17日 - 伊朗总统鲁哈尼接受NBC采访时谴责“伊斯兰国”对无辜平民实施斩首的做法，称该武装的可耻行为违背了伊斯兰教的教义。

鲁哈尼对NBC电视台称：“从伊斯兰教教义和文化的角度看，杀害无辜民众等同于杀害全人类。因此，将无辜民众杀害和斩首，是他们应该觉得羞耻的事，全人类都应对此感到关切和悲痛。”

鲁哈尼下周将前往纽约出席联合国大会，预计打击“伊斯兰国”武装将成为大会焦点。

美国试图构筑打击“伊斯兰国”的国际联盟，但伊朗最高领袖哈梅内伊本周称他已经回绝了美国就此议题对话的提议。

伊朗外长扎里夫周四在美国外交关系协会演讲时，抱怨美国和其他大国不愿邀请伊朗参加本周在巴黎召开的一次国际会议，此次会议议题是伊拉克危机。

扎里夫称，美国努力打造的打击“伊斯兰国”的联盟其实是“忏悔者联盟”，因为其中多数国家最初是支持该武装的，只是后来该武装让其“创造者”头疼了。

扎里夫表示，应对“伊斯兰国”构成的威胁很重要，但伊朗不支持外国对该地区进行军事干预。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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