奥巴马：美国将削弱并摧毁“伊斯兰国”

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透塔林9月3日(记者 Balazs Koranyi/David Mardiste) - 美国总统奥巴马周三表示，美国计划打击“伊斯兰国”，直到其不再成为中东的一股力量，并将为被杀害的美国记者史蒂芬·索特洛夫(Steven Sotloff)伸张正义。
奥巴马表示，摧毁“伊斯兰国”需要时间，因叙利亚存在权力真空，伊拉克战争期间基地组织出现了众多久经沙场的战士，以及美国需要与包括当地逊尼派团体等组织建立联盟。
“伊斯兰国”周二公布了一段斩首美国记者的视频，这也是数周内第二名被杀害的美国人质。“伊斯兰国”意在报复美国在伊拉克的空袭。
奥巴马在新闻发布会上表示：“总之，我们的目标很明确，那就是削弱并摧毁（伊斯兰国），使之不再成为伊拉克、该地区以及美国的一个威胁。”
“无论这些刽子手认为他们通过杀害像史蒂芬·索特洛夫这样无辜的美国人能达到什么目的，他们已经失败了。他们失败是因为，同世界上所有人一样，美国人民对他们的野蛮行径深恶痛绝。我们不会被吓倒。”
奥巴马并称，“那些犯下伤害美国人错误的人将会明白，我们不会忘记，我们的影响范围很大，正义将得到伸张。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。