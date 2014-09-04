奥巴马：美国将削弱并摧毁“伊斯兰国”

路透塔林9月3日(记者 Balazs Koranyi/David Mardiste) - 美国总统奥巴马周三表示，美国计划打击“伊斯兰国”，直到其不再成为中东的一股力量，并将为被杀害的美国记者史蒂芬·索特洛夫(Steven Sotloff)伸张正义。

奥巴马表示，摧毁“伊斯兰国”需要时间，因叙利亚存在权力真空，伊拉克战争期间基地组织出现了众多久经沙场的战士，以及美国需要与包括当地逊尼派团体等组织建立联盟。

“伊斯兰国”周二公布了一段斩首美国记者的视频，这也是数周内第二名被杀害的美国人质。“伊斯兰国”意在报复美国在伊拉克的空袭。

奥巴马在新闻发布会上表示：“总之，我们的目标很明确，那就是削弱并摧毁（伊斯兰国），使之不再成为伊拉克、该地区以及美国的一个威胁。”

“无论这些刽子手认为他们通过杀害像史蒂芬·索特洛夫这样无辜的美国人能达到什么目的，他们已经失败了。他们失败是因为，同世界上所有人一样，美国人民对他们的野蛮行径深恶痛绝。我们不会被吓倒。”

奥巴马并称，“那些犯下伤害美国人错误的人将会明白，我们不会忘记，我们的影响范围很大，正义将得到伸张。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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