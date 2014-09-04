奥巴马：美国将削弱并摧毁“伊斯兰国”

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Balazs Koranyi/David Mardiste
路透塔林9月3日 - 美国总统奥巴马周三表示，美国计划打击“伊斯兰国”，直到其不再成为中东的一股力量，并将为被杀害的美国记者史蒂芬·索特洛夫(Steven Sotloff)伸张正义。
奥巴马表示，摧毁“伊斯兰国”需要时间，因叙利亚存在权力真空，伊拉克战争期间基地组织出现了众多久经沙场的战士，以及美国需要与包括当地逊尼派团体等组织建立联盟。
“伊斯兰国”周二公布了一段斩首美国记者的视频，这也是数周内第二名被杀害的美国人质。“伊斯兰国”意在报复美国在伊拉克的空袭。
奥巴马在新闻发布会上表示：“总之，我们的目标很明确，那就是削弱并摧毁（伊斯兰国），使之不再成为伊拉克、该地区以及美国的一个威胁。”
“无论这些刽子手认为他们通过杀害像史蒂芬·索特洛夫这样无辜的美国人能达到什么目的，他们已经失败了。他们失败是因为，同世界上所有人一样，美国人民对他们的野蛮行径深恶痛绝。我们不会被吓倒。”
奥巴马并称，“那些犯下伤害美国人错误的人将会明白，我们不会忘记，我们的影响范围很大，正义将得到伸张。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托